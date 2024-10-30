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ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Сергей Сидоренко, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 17:22
ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Европейская комиссия впервые выступила с четкой публичной критикой так называемого телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Источник: отчет Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, сообщает "Европейская правда"

Детали: Одно из критических замечаний Брюсселя касается финансирования из госбюджета телемарафона "Единые новости". Также прозвучали сомнения об объективности телемарафона.

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"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", – говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула телеканал "Рада", основной задачей которого должно было бы быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции". Как известно, в адрес телеканала "Рада" звучит критика из-за низкого уровня представленности оппозиции, а также относительно того, что трансляция заседаний парламента, остановленная в 2022 году, не возобновилась.

Документ, в котором ЕК выразила эти критические замечания, является частью ежегодного отчета обо всех государствах-кандидатах, включая Украину. В нем в частности анализируется соблюдение государствами основополагающих ценностей ЕС, к которым относится также уважение к свободе слова и свободе выражения.

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Также в этом отчете Еврокомиссия определяет задачи стран-кандидатов на ближайшее время. Касательно работы телевизионных вещателей в документе содержится соответствующая норма: ЕС ждет, что власти Украины будут "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", постепенно снимая ограничения, причем это ожидание не связано с завершением военного положения.

Предыстория:

Читайте также анализ предыдущего отчета по всем странам-кандиатам в статье "Рейтинг евроинтеграции-2023: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать".

ЕврокомиссияЕС
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