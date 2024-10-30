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США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Марія Ємець, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 18:02
США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень
Фото: Getty Images

Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу Росії з обходом обмежень, запроваджених за її війну проти України.

Джерело: про це оголосив Держдеп США 30 жовтня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під нові обмеження потрапляють близько 400 фізичних осіб і компаній. 

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Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні РФ проти України, допомагаючи Росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.

"Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини", – додав він. 

У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до Росії зокрема мікроелектроніку та компоненти, важливі для авіації, та російські компанії, які виступали контрагентами-імпортерами.

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Окрім того, це п’ятеро новопризначених заступників міністра оборони РФ, а також серія російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для ОПК, а також організації, пов’язані з військовою співпрацею Росії і Білорусі.

Також під санкціями опинилася компанія, що перевозила обладнання для російського проєкту "Арктик СПГ 2", і мережа судноплавних компаній з ОАЕ і Сінгапуру, які беруть участь у закупівлі суден для транспортування СПГ для компанії "Новатек".

Крім того, під санкції потрапили три дочірні компанії "Росатому", що займаються розробкою цифрових технологій і програмного забезпечення для його потреб.

санкціїСША
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