США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений
Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь России с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины.
Источник: об этом объявил Госдеп США 30 октября, сообщает "Европейская правда"
Детали: Под новые ограничения попадают около 400 физических лиц и компаний.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне РФ против Украины, помогая России обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.
"Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления", – добавил он.
В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, которые импортировали в Россию, в частности, микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами.
Кроме того, это пятеро новоназначенных заместителей министра обороны РФ, а также серия российских предприятий, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси.
Также под санкциями оказалась компания, перевозившая оборудование для российского проекта "Арктик СПГ 2", и сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании "Новатэк".
Кроме того, под санкции попали три дочерние компании "Росатома", занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.