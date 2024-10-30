Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Мария Емец, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 18:02
США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь России с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины.

Источник: об этом объявил Госдеп США 30 октября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Под новые ограничения попадают около 400 физических лиц и компаний.

Реклама:

Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне РФ против Украины, помогая России обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.

"Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления", – добавил он.

В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, которые импортировали в Россию, в частности, микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами.

РЕКЛАМА:

Кроме того, это пятеро новоназначенных заместителей министра обороны РФ, а также серия российских предприятий, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси.

Также под санкциями оказалась компания, перевозившая оборудование для российского проекта "Арктик СПГ 2", и сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании "Новатэк".

Кроме того, под санкции попали три дочерние компании "Росатома", занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.

санкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico

видеоГлава МИД Германии в восьмой раз прибыла в Киев

Ни Трамп, ни Харрис не имеют убедительного преимущества в "колеблющихся" штатах

Силы ПВО сбили 50 беспилотников в 9 областях Украины

Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

КГВА: Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали Киев

Все новости...
Экс-спикер батальона имени Шейха Мансура о слова Кадырова: В Чечне нет украинских пленных
Украинская "дочка" одного из российских банков ввела ограничения на снятие наличных
Робособаки и рой дронов: в Украине протестировали новые технологии для фронта
Последние новости
12:59
теннисРейтинг WTA. Свитолина и Стародубцева потеряли позиции
12:37
Сколько времени украинцы готовы терпеть войну? Результаты опроса
12:24
Стало известно, какие города первыми запустят сеть 5G
12:11
Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами на случай беспорядков
12:05
В 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СЗЧ
12:03
Октябрьский экспорт Украины стал крупнейшим за 2024 год: в Минэкономики назвали причины
12:01
ФутболСоперник "Динамо" в основном раунде Лиги Европы досрочно выиграл чемпионство
11:33
Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico
11:29
"Наступает затишье". Полярники показали редкое явление вокруг "Вернадского"
11:27
видеоНиколаевские морпехи разнесли в щепки российский десант на Курщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: