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У Покровську заблокують певні ділянки міста задля оборони

Тетяна ОлійникСереда, 30 жовтня 2024, 18:52
У Покровську заблокують певні ділянки міста задля оборони
фото: "Суспільне"

Війська РФ перебувають за 6,7 кілометрів від Покровська на Донеччині, у місті триває побудова оборонних споруд.

Джерело: коментар голови Покровської МВА Сергія Добряка в етері телемарафону та виданню "Суспільне.Донбас"

Пряма мова: "Вона (побудова оборони – УП) триває ще з 2022 року, за нашим містом також закріплена бойова бригада. Згідно цього плану оборони ми вже заходимо в місто, люди це бачать, тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю".

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Деталі: У коментарі "Суспільнею Донбас" Добряк пояснив, що це не стосується повного блокування міста, деякі ділянки будуть заблоковані на в’їзд і виїзд. У Покровську вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони.

Він також підтвердив, що водопостачання у місті немає, однак питна вода доступна.

Електропостачання по місту покриває 60%. У місті продовжують працювати кілька сімейних лікарів та міська лікарня, поранених вивозять у Добропілля. Працюють невеликі крамниці та ринок, пошта й банкомати на інкасацію, ЦНАП.

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Опалювального сезону в Покровську не буде, готуються пункти обігріву. Проте місцева влада закликає людей не чекати морозів та виїжджати.

Донецька областьвійна
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