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В Покровске заблокируют определенные участки города для обороны

Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 18:52
В Покровске заблокируют определенные участки города для обороны
фото: "Суспільне"

Войска РФ находятся в 6,7 километрах от Покровска Донецкой области, в городе продолжается построение оборонительных сооружений.

Источник: комментарий председателя Покровской МВА Сергея Добряка в эфире телемарафона и изданию "Суспільне.Донбас"

Прямая речь: "Она (построение обороны – УП) продолжается еще с 2022 года, за нашим городом также закреплена боевая бригада. Согласно этому плану обороны мы уже заходим в город, люди это видят, поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью".

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Детали: В комментарии "Суспільне Донбас" Добряк объяснил, что это не касается полного блокирования города, некоторые участки будут заблокированы на въезд и выезд. В Покровске уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны.

Он также подтвердил, что водоснабжения в городе нет, однако питьевая вода доступна.

Электроснабжение по городу покрывает 60%. В городе продолжают работать несколько семейных врачей и городская больница, раненых вывозят в Доброполье. Работают небольшие магазины и рынок, почта и банкоматы на инкассацию, ЦПАУ.

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Отопительного сезона в Покровске не будет, готовятся пункты обогрева. Однако местные власти призывают людей не ждать морозов и выезжать.

Донецкая областьвойна
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