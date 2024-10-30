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Британія обіцяє щорічно виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 20:03
Британія обіцяє щорічно виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України
Рейчел Рівз. Фото: wikipedia

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила проєкт бюджету в британському парламенті, де уряд обіцяє збільшувати фінансування на оборону та зберегти підтримку України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи в парламенті, Рівз наголосила, що в Британії видатки суттєво перевищують доходи, тому низку статей бюджету чекають скорочення, а частину податків підвищать.

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Водночас, говорячи про оборону, глава британського Мінфіну підкреслила, що фінансування буде збільшене для досягнення цілі у 2,5% ВВП.

Пряма мова: "Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 мільярда фунтів наступного року, забезпечуючи, що Велика Британія гарантовано перевиконає наші зобов'язання в межах НАТО та забезпечить гарантовану військову підтримку Україні в 3 мільярди фунтів на рік так довго, як це буде потрібно", – сказала Рівз.

Деталі: Вона додала, що щорічна військова підтримка Україні буде збережена додатково до кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, який є частиною угоди "Групи семи" про використання заморожених російських активів.

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Уряд Британії на чолі з лідером Лейбористської партії, прем'єром Кіром Стармером, що прийшов до влади в липні, раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити свою роль у НАТО.

Що стосується підтримки України, то показник у 3 мільярди фунтів стерлінгів був закладений на 2024 рік попереднім урядом консерваторів на чолі з Ріші Сунаком.

Велика Британіязброя
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