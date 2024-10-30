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Британия обещает ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 20:03
Британия обещает ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины
Рэйчел Ривз. Фото: wikipedia

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в среду, 30 октября, представила проект бюджета в британском парламенте, где правительство обещает увеличивать финансирование на оборону и сохранить поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Выступая в парламенте, Ривз отметила, что в Британии расходы существенно превышают доходы, поэтому ряд статей бюджета ждут сокращения, а часть налогов повысят.

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В то же время, говоря об обороне, глава британского Минфина подчеркнула, что финансирование будет увеличено для достижения цели в 2,5% ВВП.

"Сегодня я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны на 2,9 миллиарда фунтов в следующем году, обеспечивая, что Великобритания гарантированно перевыполнит наши обязательства в рамках НАТО и обеспечит гарантированную военную поддержку Украине в 3 миллиарда фунтов в год так долго, как это потребуется", – сказала Ривз.

Она добавила, что ежегодная военная поддержка Украине будет сохранена дополнительно к кредиту в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, который является частью соглашения "Группы семи" об использовании замороженных российских активов.

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Правительство Британии во главе с лидером Лейбористской партии, премьером Киром Стармером, пришедшим к власти в июле, ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и усилить свою роль в НАТО.

Что касается поддержки Украины, то показатель в 3 миллиарда фунтов стерлингов был заложен на 2024 год предыдущим правительством консерваторов во главе с Риши Сунаком.

Великобританияоружие
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