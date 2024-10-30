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Південна Корея поки що не розглядає постачання снарядів 155 мм в Україну

Тетяна ОлійникСереда, 30 жовтня 2024, 20:11

Південна Корея не розглядає можливість прямого постачання артилерійських снарядів 155 мм в Україну.

Джерело: агентство "Yоnhаp" з посиланням на адміністрацію президента Південної Кореї

Деталі: З посиланням на власні джерела агентство зазначило, що можливість постачання не розглядається, а також уточнило, що від української сторони такого запиту не надходило.

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Зазначають також, що Сеул цього тижня планує розпочати переговори з Україною щодо візиту спеціального представника Києва до Південної Кореї, оскільки країни пообіцяли посилити заходи у відповідь на розміщення військ Північної Кореї в Росії.

"Українській стороні знадобиться день або два, щоб призначити спеціального представника і завершити план візиту та проведення тут обговорень", - повідомив журналістам посадовець на умовах анонімності.

Південна Корея розглядає можливість відправки групи для моніторингу північнокорейської військової діяльності на полі битви, щоб оцінити потенційні наслідки для безпеки.

Південна КореяКНДР
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