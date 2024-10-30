Южная Корея пока не рассматривает поставки снарядов 155 мм в Украину

Южная Корея не рассматривает возможность прямых поставок артиллерийских снарядов 155 мм в Украину.

Источник: агентство "Yоnhаp" со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи

Детали: Со ссылкой на собственные источники агентство отметило, что возможность поставки не рассматривается, а также уточнило, что от украинской стороны такого запроса не поступало.

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Отмечают также, что Сеул на этой неделе планирует начать переговоры с Украиной относительно визита специального представителя Киева в Южную Корею, поскольку страны пообещали усилить меры в ответ на размещение войск Северной Кореи в России.

"Украинской стороне понадобится день или два, чтобы назначить специального представителя и завершить план визита и проведения здесь обсуждений", - сообщил журналистам чиновник на условиях анонимности.

Южная Корея рассматривает возможность отправки группы для мониторинга северокорейской военной деятельности на поле битвы, чтобы оценить потенциальные последствия для безопасности.