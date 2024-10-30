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Глава Міноборони Норвегії в Одесі анонсував 109 млн євро для українських F-16

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 жовтня 2024, 20:46
Глава Міноборони Норвегії в Одесі анонсував 109 млн євро для українських F-16
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. Березень 2023. Скриншот з відео Офісу Президента

Норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам під час візиту до Одеси 29-30 жовтня оголосив про додаткову військову підтримку України, пов’язану з обслуговуванням та використанням винищувачів F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на норвезький уряд

Деталі: Нова допомога Норвегії на суму до 1,3 мільярда норвезьких крон (109 мільйонів євро) буде виділятись як грант через американський механізм JUMPSTART. Кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та запчастин для F-16.

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"Цим грантом Норвегія робить свій внесок у покращення протиповітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції з посилення потенціалу Повітряних сил", – йдеться в повідомленні уряду Норвегії.

Офіційно ці витрати норвезький уряд представить парламенту до кінця осені, зазначається там.

Додатково міністри оборони Норвегії та України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо матеріального співробітництва. За словами Грама, домовленість допоможе шукати альтернативні рішення для підтримки України зброєю, окрім як із норвезьких запасів.

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Крім того, сторони домовились про допомогу Осло в покращенні української медичної служби та реабілітаційних центрів для українських солдатів. Перший етап передбачає консультування, навчання та наставництво в лікуванні та реабілітації, кажуть у норвезькому уряді.

Раніше стало відомо, що Норвегія передасть Україні загалом шість винищувачів F-16.

Також норвезький уряд виділив майже 120 мільйонів євро на заміщення системи Patriot Румунії, яка передала свою Києву.

Читайте також, чому Норвегія недостатньо допомагає Україні

Норвегіявинищувачідопомога Україні
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