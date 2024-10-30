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Глава Минобороны Норвегии в Одессе анонсировал 109 млн евро для украинских F-16

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 20:46
Глава Минобороны Норвегии в Одессе анонсировал 109 млн евро для украинских F-16
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Март 2023 года. Скриншот из видео Офиса Президента

Норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам во время визита в Одессу 29-30 октября объявил о дополнительной военной поддержке Украины, связанной с обслуживанием и использованием истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на норвежское правительство

Детали: Новая помощь Норвегии на сумму до 1,3 миллиарда норвежских крон (109 миллионов евро) будет выделяться как грант через американский механизм JUMPSTART. Средства будут направлены на закупку оружия и запчастей для F-16.

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"Этим грантом Норвегия делает свой вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции по усилению потенциала Воздушных сил", – говорится в сообщении правительства Норвегии.

Официально эти расходы норвежское правительство представит парламенту до конца осени, отмечается там.

Дополнительно министры обороны Норвегии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании по материальному сотрудничеству. По словам Грама, договоренность поможет искать альтернативные решения для поддержки Украины оружием, кроме как из норвежских запасов.

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Кроме того, стороны договорились о помощи Осло в улучшении украинской медицинской службы и реабилитационных центров для украинских солдат. Первый этап предусматривает консультирование, обучение и наставничество в лечении и реабилитации, говорят в норвежском правительстве.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине всего шесть истребителей F-16.

Также норвежское правительство выделило почти 120 миллионов евро на замещение системы Patriot Румынии, которая передала свою Киеву.

Читайте также, почему Норвегия недостаточно помогает Украине.

Норвегияистребителипомощь Украине
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