Остін: Путін не зможе перемогти Україну, навіть із підтримкою КНДР

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що Кремль уже розмістив на своїй території тисячі солдатів КНДР.

Джерело: Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном

Пряма мова Остіна: "Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 000 солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням".

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Остін також нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов'язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, "звернення за військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише зазначає, наскільки великі його (Путіна) проблеми".

Пряма мова Остіна: "І ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс і повністю усвідомлюємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть із більшою допомогою Північної Кореї".