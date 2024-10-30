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Остін: Путін не зможе перемогти Україну, навіть із підтримкою КНДР

Тетяна ОлійникСереда, 30 жовтня 2024, 22:38

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що Кремль уже розмістив на своїй території тисячі солдатів КНДР.

Джерело: Остін на спільній пресконференції з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном

Пряма мова Остіна: "Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 000 солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України, і ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням".

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Остін також нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов'язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, "звернення за військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише зазначає, наскільки великі його (Путіна) проблеми".

Пряма мова Остіна: "І ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс і повністю усвідомлюємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть із більшою допомогою Північної Кореї".

СШАКНДРвійна
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