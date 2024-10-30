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Остин: Путин не сможет победить Украину, даже с поддержкой КНДР

Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 22:38

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что Кремль уже разместил на своей территории тысячи солдат КНДР.

Источник: Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хеном

Прямая речь Остина: "Сейчас есть данные о том, что Северная Корея направила около 10 000 солдат для обучения на востоке России. И некоторые из этих войск КНДР уже приблизились к Украине, и мы видим, что они одеты в российскую форму и обеспечены российским оборудованием".

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Остин также напомнил, что Россия подписала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая обязывает не оказывать военную помощь Северной Корее. По его словам, "обращение за войсками к такому государству-изгою, как Северная Корея, лишь отмечает, насколько велики его (Путина) проблемы".

Прямая речь Остина: "И мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс и полностью осознаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не одержит победу в Украине, даже с большей помощью Северной Кореи".

СШАКНДРвойна
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