Росіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: 34 людини постраждали і двоє загинули

Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 12-річний хлопчик та ще одна людина, 34 особи постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, Зеленський в Telegram

Деталі: За даними ОВА росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

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Попередньо – є потерпілі, в тому числі під завалами.

Згодом Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких – дитина 12 років та 22-ти дворічний чоловік.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару в Харкові.

Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.

Відео - Володимир Зеленський в Telegram pic.twitter.com/TEGbjcgjv7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 30, 2024

"На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", – написав Зеленський.

Синєгубов згодом повідомив, що 14 людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них – жінка та дитина.

Фото зі сторінки Синєгубова

Фото зі сторінки Синєгубова

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА

О 00:17 Терехов повідомив про 24 постраждалих.

О 00:47 Синєгубов написав, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика.

Ще 29 людей постраждало.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя, сказав "Суспільному" директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.

О 6:40 Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали.

Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей.