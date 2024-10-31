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Росіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: 34 людини постраждали і двоє загинули

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 31 жовтня 2024, 06:40
Росіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: 34 людини постраждали і двоє загинули
Фото зі сторінки Синєгубова

Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 12-річний хлопчик та ще одна людина, 34 особи постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, Зеленський в Telegram

Деталі: За даними ОВА росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

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Попередньо – є потерпілі, в тому числі під завалами.

Згодом Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких – дитина 12 років та 22-ти дворічний чоловік.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару в Харкові.

"На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", – написав Зеленський.

Синєгубов згодом повідомив, що 14 людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них – жінка та дитина. 

 
Фото зі сторінки Синєгубова
 
Фото зі сторінки Синєгубова
 
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА

О 00:17 Терехов повідомив про 24 постраждалих.

О 00:47 Синєгубов написав, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика.

Ще 29 людей постраждало.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ СИНЄГУБОВА

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя, сказав "Суспільному" директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.

О 6:40 Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали. 

Одна дитина загинула. З-під  завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей.

Харківвійна
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