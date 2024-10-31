Россияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: 34 человека пострадали и двое погибли

Российские войска вечером 30 октября ударили по многоэтажке в Харькове, разрушены два этажа. Погиб 12-летний мальчик и еще один человек, 34 человека пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, Зеленский в Telegram

Детали: По данным ОВА россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

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Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами.

Впоследствии Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Среди пострадавших двое тяжелых – ребенок 12 лет и 22-ти двухлетний мужчина.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара в Харькове.

Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.

Відео - Володимир Зеленський в Telegram pic.twitter.com/TEGbjcgjv7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 30, 2024

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте. Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", – написал Зеленский.

Синегубов впоследствии сообщил, что 14 человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них – женщина и ребенок.

Фото со страницы Синегубова

Фото со страницы Синегубова

Фото со страницы Синегубова

В 00:17 Терехов сообщил о 24 пострадавших.

В 00:43 Синегубов написал, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика.

Еще 29 человек пострадали.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, сказал "Суспільному" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет.

В прокуратуре Харьковщины добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.

В 6:40 Синегубов написал, что на эту минуту 34 человека пострадали.

Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Поэтому количество погибших увеличилось до двух человек.