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Россияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: 34 человека пострадали и двое погибли

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 31 октября 2024, 06:40
Россияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: 34 человека пострадали и двое погибли
Фото со страницы Синегубова

Российские войска вечером 30 октября ударили по многоэтажке в Харькове, разрушены два этажа. Погиб 12-летний мальчик и еще один человек, 34 человека пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, Зеленский в Telegram

Детали: По данным ОВА россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

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Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами.

Впоследствии Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Среди пострадавших двое тяжелых – ребенок 12 лет и 22-ти двухлетний мужчина.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара в Харькове.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте. Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", – написал Зеленский.

Синегубов впоследствии сообщил, что 14 человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них – женщина и ребенок.

 
Фото со страницы Синегубова
 
Фото со страницы Синегубова
 
Фото со страницы Синегубова

В 00:17 Терехов сообщил о 24 пострадавших.

В 00:43 Синегубов написал, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика.

Еще 29 человек пострадали.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СИНЕГУБОВА

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, сказал "Суспільному" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет.

В прокуратуре Харьковщины добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.

В 6:40 Синегубов написал, что на эту минуту 34 человека пострадали.

Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Поэтому количество погибших увеличилось до двух человек.

Харьковвойна
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