Трюдо призвал удвоить усилия в поддержке Украины

Россия пытается истощить силы Украины, вызвав усталость от войны у ее международных партнеров. Это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Монреале на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, "Укринформ"

Прямая речь: "В эти сложные времена, а сейчас каждая демократия в мире стоит перед сложными временами, было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть собственные проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего хочет Кремль. Они (Россия - ред.) воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия".

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Детали: Он отметил, что для Путина вторжение в Украину стало "ошибкой на ошибке".

Трюдо добавил, что Путин точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа: "После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны - ред.) ваша решимость никогда не была тверже. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, поэтому будущая победа будет как вашей, так и нашей общей".

Напомним:

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