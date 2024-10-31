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Трюдо призвал удвоить усилия в поддержке Украины

Алена ИвашкивЧетверг, 31 октября 2024, 04:36
Трюдо призвал удвоить усилия в поддержке Украины
Джастин Трюдо, фото: Getty Images

Россия пытается истощить силы Украины, вызвав усталость от войны у ее международных партнеров. Это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Монреале на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, "Укринформ"

Прямая речь: "В эти сложные времена, а сейчас каждая демократия в мире стоит перед сложными временами, было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть собственные проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего хочет Кремль. Они (Россия - ред.) воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия".

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Детали: Он отметил, что для Путина вторжение в Украину стало "ошибкой на ошибке".

Трюдо добавил, что Путин  точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа: "После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны - ред.) ваша решимость никогда не была тверже. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, поэтому будущая победа будет как вашей, так и нашей общей".

Напомним:

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  • В среду в Монреале начала работу двухдневная тематическая конференция по четвертому пункту украинской Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". В ней принимают участие представители около 70 государств и международных организаций. Мероприятие организовали Канада и Норвегия как сопредседатели рабочей группы по реализации этого пункта. Ожидается, что по итогам конференции будет принято совместное коммюнике.

Канадапомощь Украине
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