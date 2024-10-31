РФ вдвадцяте за жовтень атакувала Київ: ППО знешкодила всі дрони

Наслідки атаки на Київ у ніч на 31 жовтня. Фото - ДСНС Києва

Армія РФ у ніч з 30-го на 31 жовтня російські війська атакували Київ ударними дронами. Силами та засобами ППО, РЕБ всі вони були знешкоджені.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Двадцята повітряна атака на Київ за жовтень! Як і під час останніх нападів, збройні сили російської федерації знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

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Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені".

Деталі: Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості.

Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

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Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У КМВА уточнюють, що за 31 день жовтня лише одного дня в столиці не оголошували тривогу. А в середньому кияни чули сирени двічі на день.

Нагадаємо: У столиці вночі двічі лунала повітряна тривога, а на підступах до міста працювала протиповітряна оборона.