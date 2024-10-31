РФ в двадцатый раз за октябрь атаковала Киев: ПВО обезвредила все дроны

Последствия атаки на Киев в ночь на 31 октября. Фото - ГСЧС Киева

Армия РФ в ночь с 30-го на 31 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами. Силами и средствами ПВО, РЭБ все они были обезврежены.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь! Как и во время последних нападений, вооруженные силы российской федерации снова применили БпЛА. На Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

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Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены".

Детали: В результате атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности.

Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

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Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала.

В КГВА уточняют, что за 31 день октября только один день в столице не объявляли тревогу. А в среднем киевляне слышали сирены дважды в день.

Напомним: В столице ночью дважды звучала воздушная тревога, а на подступах к городу работала противовоздушная оборона.