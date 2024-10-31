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Німеччина пригрозила КНДР санкціями за участь у війні проти України

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 07:58
Німеччина пригрозила КНДР санкціями за участь у війні проти України
Фото - Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Джерело: про це заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер, якого цитує DW, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.

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"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", – сказав Фішер.

Він додав, що під час бесіди з тимчасовим повіреним німецька сторона закликала його "не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ".

Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

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За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

НімеччинасанкціїКНДР
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