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Германия пригрозила КНДР санкциями за участие в войне против Украины

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 07:58
Германия пригрозила КНДР санкциями за участие в войне против Украины
Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских войск в войне России против Украины.

Источник: об этом заявил официальный представитель немецкого МИД Себастьян Фишер, которого цитирует DW, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, официальный Берлин донес эту позицию до временного поверенного в делах Северной Кореи, которого ранее вызвали в МИД.

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"Если данные о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", – сказал Фишер.

Он добавил, что во время беседы с временным поверенным немецкая сторона призвала его "не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ".

Ранее в Пентагоне потдвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

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По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

ГерманиясанкцииКНДР
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