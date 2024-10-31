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У Бердянську пролунали вибухи: окупанти заявляють про атаку дронів на порт

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 08:29
У Бердянську пролунали вибухи: окупанти заявляють про атаку дронів на порт
Фото з Telegram-каналу Андрющенко Time

Вранці 31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку безпілотників на порт.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистське російське видання ТАСС, окупаційна влада Бердянська

Деталі: Місцева окупаційна адміністрація визнала, що були удари по порту дронами-камікадзе.

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У місті після атаки БпЛА зачинені школи, дитячі садки та інші бюджетні установи.

Бердянськокупаціявибухбезпілотники
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