У Бердянську пролунали вибухи: окупанти заявляють про атаку дронів на порт
Четвер, 31 жовтня 2024, 08:29
Вранці 31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку безпілотників на порт.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистське російське видання ТАСС, окупаційна влада Бердянська
Деталі: Місцева окупаційна адміністрація визнала, що були удари по порту дронами-камікадзе.
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У місті після атаки БпЛА зачинені школи, дитячі садки та інші бюджетні установи.