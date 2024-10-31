В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке дронов на порт
Четверг, 31 октября 2024, 08:29
Утром 31 октября во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников на порт.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистское российское издание ТАСС, оккупационные власти Бердянска
Детали: Местная оккупационная администрация признала, что были удары по порту дронами-камикадзе.
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В городе после атаки БпЛА закрыты школы, детские сады и другие бюджетные учреждения.