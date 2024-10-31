Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке дронов на порт

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 08:29
В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке дронов на порт
Фото из Telegram-канала Андрющенко Time

Утром 31 октября во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников на порт.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистское российское издание ТАСС, оккупационные власти Бердянска

Детали: Местная оккупационная администрация признала, что были удары по порту дронами-камикадзе.

Реклама:

В городе после атаки БпЛА закрыты школы, детские сады и другие бюджетные учреждения.

Бердянскоккупациявзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Бердянск
В оккупированном Бердянске взорвали железнодорожный мост
Оккупанты могли тайно похоронить убитых в Бердянске подростков – адвокат
Оккупанты хотят тайно похоронить убитых в Бердянске подростков Оганнисяна и Ханганова – МИПЧ
Последние новости
14:27
Отравление грибами многодетной семьи на Тернопольщине: известно уже о двух умерших
14:25
ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций – Politico
14:22
Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи
14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
14:03
В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы
14:00
"Киевстар" начинает продажу новых номеров с кодом 077
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:43
Печаль по погибшим и усталость от войны: какие настроения царят среди украинцев в соцсетях
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: