ЗСУ за добу відмінусували 1310 окупантів і 58 артсистем – Генштаб
Четвер, 31 жовтня 2024, 08:25
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 310 російських окупантів, спалили 19 танків, 58 артилерійських систем та знищили 8 засобів ППО.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 694 950 (+1310) осіб,
- танків – 9 156 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 18 450 (+17) од,
- артилерійських систем – 20 013 (+58) од,
- РСЗВ – 1 243 (+1) од,
- засобів ППО – 994 (+8) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 063 (+84) од,
- крилатих ракет – 2 627 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 961 (+121) од,
- спеціальної техніки – 3 570 (+3) од.
Дані уточнюються.