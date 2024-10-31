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ЗСУ за добу відмінусували 1310 окупантів і 58 артсистем – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 31 жовтня 2024, 08:25
ЗСУ за добу відмінусували 1310 окупантів і 58 артсистем – Генштаб
фото: генштаб

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 310 російських окупантів, спалили 19 танків, 58 артилерійських систем та знищили 8 засобів ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 694 950 (+1310) осіб,
  • танків – 9 156 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 18 450 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20 013 (+58) од,
  • РСЗВ – 1 243 (+1) од,
  • засобів ППО – 994 (+8) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 063 (+84) од,
  • крилатих ракет – 2 627 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 961 (+121) од,
  • спеціальної техніки – 3 570 (+3) од.

Дані уточнюються.

Генштабвтрати у війні
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