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ВСУ за сутки отминусовали 1310 оккупантов и 58 артсистем – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 31 октября 2024, 08:25
ВСУ за сутки отминусовали 1310 оккупантов и 58 артсистем – Генштаб
фото: генштаб

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 310 российских оккупантов, сожгли 19 танков, 58 артиллерийских систем и уничтожили 8 средств ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
  • танков - 9 156 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед,
  • РСЗО - 1 243 (+1) ед,
  • средств ПВО - 994 (+8) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) ед,
  • крылатых ракет - 2 627 (+2) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед,
  • специальной техники - 3 570 (+3) ед.

Данные уточняются.

Генштабпотери в войне
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