ВСУ за сутки отминусовали 1310 оккупантов и 58 артсистем – Генштаб
Четверг, 31 октября 2024, 08:25
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 310 российских оккупантов, сожгли 19 танков, 58 артиллерийских систем и уничтожили 8 средств ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
- танков - 9 156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед,
- РСЗО - 1 243 (+1) ед,
- средств ПВО - 994 (+8) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) ед,
- крылатых ракет - 2 627 (+2) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед,
- специальной техники - 3 570 (+3) ед.
Данные уточняются.