Генштаб: Ворог завдав 83 авіаудари по території України за добу

Станом на ранок 31 жовтня за минулу добу на фронті зафіксували 145 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 11 ракетних та 83 авіаційних удари по території України.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 31 жовтня

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням 11 ракет, а також 83 авіаудари, зокрема, скинув 146 КАБ. Крім цього, здійснив 5049 обстрілів, з них 137 – з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 1618 дронів-камікадзе.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Хотінь, Новеньке, Стецьківка, Писарівка Сумської області; Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли, Петропавлівка Харківської області; Дружба, Мирноград, Романівка, Курахове Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка Запорізької області".

Деталі: За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби ППО, одну гармату на вогневій позиції, два польових склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських загарбників.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території РФ.