Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Враг нанес 83 авиаудара по территории Украины за сутки

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 08:47
Генштаб: Враг нанес 83 авиаудара по территории Украины за сутки
Фото - 117 отдельная механизированная бригада

По состоянию на утро 31 октября за минувшие сутки на фронте зафиксировали 145 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 83 авиационных удара по территории Украины.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 31 октября

Дословно: "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в частности, сбросил 146 КАБ. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

Реклама:

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Хотень, Новенькое, Стецковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудиевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка Харьковской области; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка Запорожской области".

Детали: За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

РЕКЛАМА:

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Генштаб
ВСУ за сутки отминусовали 1310 оккупантов и 58 артсистем – Генштаб
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 560 солдат и 2 средства ПВО за сутки
Последние новости
14:27
Отравление грибами многодетной семьи на Тернопольщине: известно уже о двух умерших
14:25
ЕС расследует импорт российской нефти через Турцию в обход санкций – Politico
14:22
Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи
14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
14:03
В КНУ Шевченко запретили использовать Telegram: такое решение приняли и другие вузы
14:00
"Киевстар" начинает продажу новых номеров с кодом 077
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:43
Печаль по погибшим и усталость от войны: какие настроения царят среди украинцев в соцсетях
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: