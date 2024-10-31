Генштаб: Враг нанес 83 авиаудара по территории Украины за сутки

По состоянию на утро 31 октября за минувшие сутки на фронте зафиксировали 145 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 83 авиационных удара по территории Украины.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 31 октября

Дословно: "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в частности, сбросил 146 КАБ. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

Реклама:

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Хотень, Новенькое, Стецковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудиевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка Харьковской области; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка Запорожской области".

Детали: За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

РЕКЛАМА:

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.