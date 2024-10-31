Росіяни вночі атакували 43 дронами і ракетами націлилися на міст у Затоці

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну 43 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу, 2 балістичними та 8-ма авіаракетами. Окупанти націлилися ракетами на міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 31 жовтня 2024 року (із 18.30 30 жовтня) ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

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Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Із напрямків Курськ, Орел — РФ. Ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу".

Деталі: Захисникам вдалося знищити 17 ворожих дронів та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

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Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.