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Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Алена МазуренкоЧетверг, 31 октября 2024, 09:01
Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки Генштабу

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 43 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа, 2 баллистическими и 8-ю авиаракетами. Оккупанты нацелились ракетами на мост через Днестровский лиман в Затоке в Одесской области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 31 октября 2024 года (с 18.30 30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

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Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

С направлений Курск, Орел - РФ. Враг атаковал 43-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа".

Детали: Защитникам удалось уничтожить 17 вражеских дронов и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойнабеспилотники
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