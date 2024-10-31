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США засудили КНДР за випробування балістичної ракети в бік Японії

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 09:41
США засудили КНДР за випробування балістичної ракети в бік Японії
фото: Yonhap

США засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР, яка була запущена у сторону Японії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта

Деталі: Згідно із заявою представника адміністрації президента США, цей запуск є "кричущим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН".

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"Цей запуск без необхідності підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні. Він лише демонструє, що КНДР продовжує ставити свої незаконні програми зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет вище за благополуччя свого народу", – підкреслив Саветт.

США закликали всі країни "засудити ці порушення і закликати КНДР припинити свої дестабілізуючі дії та розпочати серйозний діалог".

Як відомо, Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.

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Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.

СШАКНДРзброяЯпонія
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