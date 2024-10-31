США осудили КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии

США осудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, которая была запущена в сторону Японии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта

Детали: Согласно заявлению представителя администрации президента США, этот запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

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"Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе. Он лишь демонстрирует, что КНДР продолжает ставить свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет выше благополучия своего народа", – подчеркнул Саветт.

США призвали все страны "осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог".

Как известно, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря в четверг утром по местному времени.

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Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.