США осудили КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии
США осудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, которая была запущена в сторону Японии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта
Детали: Согласно заявлению представителя администрации президента США, этот запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".
"Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе. Он лишь демонстрирует, что КНДР продолжает ставить свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет выше благополучия своего народа", – подчеркнул Саветт.
США призвали все страны "осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог".
Как известно, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря в четверг утром по местному времени.
Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.
Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.