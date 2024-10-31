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Литва передала Україні генератори, міни та боєприпаси

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 10:06
Литва передала Україні генератори, міни та боєприпаси
Фото - Getty Images

Литва передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли електрогенератори, міни та боєприпаси.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони Литви

Деталі: Як зазначили в литовському оборонному відомстві, цей пакет допомоги надається Україні в рамках підготовки Збройних сил до зими.

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У Міноборони нагадали, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила  мільярд євро, додали у відомстві.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

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Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.

Литвадопомога Україні
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