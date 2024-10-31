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Литва передала Украине генераторы, мины и боеприпасы

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 10:06
Литва передала Украине генераторы, мины и боеприпасы
Фото - Getty Images

Литва передала Украине пакет военной помощи, в который вошли электрогенераторы, мины и боеприпасы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы

Детали: Как отметили в литовском оборонном ведомстве, этот пакет помощи предоставляется Украине в рамках подготовки Вооруженных сил к зиме.

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В Минобороны напомнили, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 705 миллионов евро.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила миллиард евро, добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.

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Из них, как уже сообщалось, 10 млн евро Литва инвестирует в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" в Украине. Также она передаст Киеву радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.

Литвапомощь Украине
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