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Арешт і застава в 10 мільйонів: суд обрав запобіжний організатору схеми в одеському МСЕК

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 жовтня 2024, 10:28
Арешт і застава в 10 мільйонів: суд обрав запобіжний організатору схеми в одеському МСЕК
фото ДБР

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК: підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі:  28 жовтня 2024 року правоохоронці затримали лікаря "Одеської обласної клінічної лікарні", який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "платні послуги" для уникнення мобілізації.

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Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

ухилянтикорупціяОдесаДБР
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