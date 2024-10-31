Арест и залог в 10 млн: суд избрал меру пресечения организатору схемы в одесском МСЭК

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК: подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн грн.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: 28 октября 2024 года правоохранители задержали врача "Одесской областной клинической больницы", который привлек 12 врачей из разных заведений города и должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и предоставлял "платные услуги" во избежание мобилизации.

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Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тысяч долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Врачу-организатору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы.