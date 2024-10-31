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В Грузії розслідують майже 50 справ, пов'язаних з порушеннями на виборах

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 31 жовтня 2024, 10:52

У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.

Джерело: заява грузинської прокуратури, "Європейська правда"

Деталі: Розслідування стосуються можливих фактів фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці голосування, хабарництва, перешкоджання журналістській діяльності, насильства і погроз, псування і знищення майна.

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Початок розслідувань ґрунтувався на зверненнях опозиційних і керівних партій, ЦВК та громадських організацій, а також інформації, поширеній ЗМІ, додали у відомстві.

Наразі слідство проводить опитування осіб, поінформованих про ймовірні злочини, призначає відповідні експертизи, вивчає відеоматеріали та встановлює причетних осіб, проводить відповідні слідчі та процесуальні дії.

Окремо у прокуратурі поінформували, що за фактом вкиду бюлетенів на виборчій дільниці у місті Марнеулі затримано двох осіб.

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Нагадаємо, 30 жовтня прокуратура Грузії почала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації виборів до парламенту і викликала президентку Зурабішвілі на допит.

Сама вона відмовилась приходити на допит до прокуратури.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

Грузіявибори
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