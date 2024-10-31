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В Грузии расследуют почти 50 дел, связанных с нарушениями на выборах

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 31 октября 2024, 10:52

В Грузии прокуратура, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба начали расследование фактов возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов, по 47 уголовным делам.

Источник: заявление грузинской прокуратуры, "Европейская правда"

Детали: Расследования касаются возможных фактов фальсификации выборов, влияния на волю избирателя, нарушения тайны голосования, взяточничества, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз, порчи и уничтожения имущества.

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Начало расследований основывалось на обращениях оппозиционных и правящих партий, ЦИК и общественных организаций, а также информации, распространенной СМИ, добавили в ведомстве.

Сейчас следствие проводит опрос лиц, проинформированных о возможных преступлениях, назначает соответствующие экспертизы, изучает видеоматериалы и устанавливает причастных лиц, проводит соответствующие следственные и процессуальные действия.

Отдельно в прокуратуре проинформировали, что по факту вброса бюллетеней на избирательном участке в городе Марнеули задержаны два человека.

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Напомним, 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной фальсификации выборов в парламент и вызвала президента Зурабишвили на допрос.

Сама она отказалась приходить на допрос в прокуратуру.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

Грузиявиборы
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