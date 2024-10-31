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Сійярто у Мінську заговорив російською

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 31 жовтня 2024, 13:28
Сійярто у Мінську заговорив російською

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заговорив російською під час виступу на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Джерело: відео, яке поширили у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, Сійярто подякував організаторам за запрошення, заявивши, що для нього "велика честь" перебувати у Мінську.

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"Дякую за те, що я можу представити позицію Угорщини щодо глобальної безпеки", – сказав він.

У Мінську Сійярто приєднався до своїх російського та сирійського "колег" Сергєя Лаврова і Бассама Саббахи.

Як відомо, очільник МЗС Угорщини регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Востаннє, коли він був у Росії в жовтні, Сійярто виступив на форумі в Санкт-Петербурзі, організованому російським енергетичним гігантом "Газпромом", і заявив, що "безпечне і доступне газопостачання Угорщини неможливе" без співпраці з Росією.

Сійярто став першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того, як режим Александра Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році та надав допомогу Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.

УгорщинаРосіяБілорусь
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