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Сийярто в Минске заговорил на русском языке

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 31 октября 2024, 13:28
Сийярто в Минске заговорил на русском языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заговорил по-русски во время выступления на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.

Источник: видео в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: В частности, Сийярто поблагодарил организаторов за приглашение, заявив, что для него "большая честь" находиться в Минске.

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"Спасибо за то, что я могу представить позицию Венгрии по глобальной безопасности", – сказал он.

В Минске Сийярто присоединился к своим российским и сирийским "коллегам" Сергею Лаврову и Бассаму Саббахе.

Как известно, глава МИД Венгрии регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Последний раз, когда он был в России в октябре, Сийярто выступил на форуме в Санкт-Петербурге, организованном российским энергетическим гигантом "Газпромом", и заявил, что "безопасное и доступное газоснабжение Венгрии невозможно" без сотрудничества с Россией.

Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того как режим Александра Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году и оказал помощь России в ее полномасштабном вторжении в Украину.

ВенгрияРосcияБеларусь
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