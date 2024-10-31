Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 16:06
Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні
Ян Петровський. Фото: з відкритих джерел

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русіч" Яну Петровському висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах на території України.

Джерело: національна телерадіомовна компанія Yle, передає "Європейська правда"

Деталі: Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Петровського у п'яти воєнних злочинах, які, ймовірно, були скоєні восени 2014 року.

Реклама:

Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русіч", який воював на сході України з 2014 року.

Росіянина звинувачують у тому, що він брав участь у діях, що порушують правила ведення війни. 

Прокурори проінформували, що Петровського та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

РЕКЛАМА:

Крім того, йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

Журналісти зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.

Також журналісти додають, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов’язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних злочинах і міжнародних злочинах. Окружний суд Гельсінкі має призначить дату судового розгляду для винесення вироку.

Передісторія:

  • Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у серпні 2023 року повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.
  • Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.
  • Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського. Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України, за даними якого, він у 2014 році воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

воєнні злочиниФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
воєнні злочини
Росіяни взяли в полон 4-х нацгвардійців біля Селидового, допитали на камеру та вбили
Росіяни убили 14-річну дівчинку та 11-річного хлопчика на Донеччині
Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового
Останні новини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
12:40
фотоОголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024
12:38
біатлонЗнову разом. Джима складе компанію Підручному у Різдвяній гонці-2024
12:29
Фігуранти корупційних схем у МСЕК: АРМА розшукало їхні перші багатомільйонні активи
12:19
Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича
12:17
фотоУ космос запустили перший у світі дерев’яний супутник: чому це важливо
12:12
Найбільший фермер дав прогноз по вартості картоплі в Україні
11:59
Віцепрем’єр Польщі дорікнув Зеленському: Хай дякує, а не прискіпується
Усі новини...
Реклама:
Реклама: