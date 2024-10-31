Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русіч" Яну Петровському висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах на території України.

Джерело: національна телерадіомовна компанія Yle, передає "Європейська правда"

Деталі: Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Петровського у п'яти воєнних злочинах, які, ймовірно, були скоєні восени 2014 року.

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Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русіч", який воював на сході України з 2014 року.

Росіянина звинувачують у тому, що він брав участь у діях, що порушують правила ведення війни.

Прокурори проінформували, що Петровського та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

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Крім того, йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

Журналісти зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.

Також журналісти додають, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов’язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних злочинах і міжнародних злочинах. Окружний суд Гельсінкі має призначить дату судового розгляду для винесення вироку.

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