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Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовЧетверг, 31 октября 2024, 16:06
Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине
Ян Петровский. Фото: из открытых источников

В Финляндии российскому неонацисту из группировки "Русич" Яну Петровскому предъявили обвинения в пяти военных преступлениях на территории Украины.

Источник: национальная телерадиовещательная компания Yle, передает "Европейская правда"

Детали: Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе обвинил Петровского в пяти военных преступлениях, которые, вероятно, были совершены осенью 2014 года.

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Обвинения касаются деятельности подозреваемого в составе подразделения под названием "Русич", которое воевало на востоке Украины с 2014 года.

Россиянина обвиняют в том, что он участвовал в действиях, нарушающих правила ведения войны.

Прокуроры проинформировали, что Петровского и бойцов подразделения обвиняют в убийстве в общей сложности 22 украинских военнослужащих и тяжелом ранении еще четырех.

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Кроме того, ему инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права, которые касаются способа ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Журналисты отметили, что это первый случай в истории Финляндии, когда выдвигают обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Обвинения рассматриваются в Финляндии как международные преступления в соответствии с финским законодательством.

Также журналисты добавили, что Петровский не может быть экстрадирован в Украину. Обязательства Финляндии осуществлять свою уголовную юрисдикцию также имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге.

Дело ведут два прокурора, которые специализируются на военных преступлениях и международных преступлениях. Окружной суд Хельсинки должен назначит дату судебного разбирательства для вынесения приговора.

Предистория:

  • Об аресте Яна Петровского в Финляндии в августе 2023 года сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.
  • Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.
  • Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского. Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины, по данным которого, он в 2014 году воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

военные преступленияФинляндия
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