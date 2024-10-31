Електронні відстрочки в "Резерв+" з'являться у листопаді – Міноборони

У листопаді цього року під час наступного оновлення мобільного застосунку "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Черногоренко, першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, студенти та аспіранти. Також згодом їх отримають багатодітні батьки.

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Представниця МОУ зазначила, що громадянам буде надана можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується у застосунок та в електронний військовий обліковий кабінет.

Пряма мова: "Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс миттєвих електронних відстрочок. В листопаді, у наступному оновленні "Резерв+", цей сервіс обов'язково з'явиться.

Ця функція стає можлива завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами, і ця робота займає значний час. Запуск відстрочок - це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян".