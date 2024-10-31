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Электронные отсрочки в "Резерв+" появятся в ноябре – Минобороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 октября 2024, 17:33
Электронные отсрочки в Резерв+ появятся в ноябре – Минобороны
иллюстративное фото МОУ

В ноябре этого года во время следующего обновления мобильного приложения "Резерв+" заработает сервис по оформлению отсрочки мужчин призывного возраста.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Черногоренко, первыми электронные отсрочки получат люди с инвалидностью, студенты и аспиранты. Также впоследствии их получат многодетные родители.

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Представительница МОУ отметила, что гражданам будет предоставлена возможность зайти в приложение, отправить запрос и уже через считанные минуты, если статус подтверждается в других реестрах, отсрочка подгружается в приложение и в электронный военный учетный кабинет.

Прямая речь: "Отсрочки реализованы. Сейчас активно тестируем сервис мгновенных электронных отсрочек. В ноябре, в следующем обновлении "Резерв+", этот сервис обязательно появится.

Эта функция становится возможна благодаря плодотворному сотрудничеству различных министерств. Например, в случае со студентами, это Министерство обороны и Министерство образования и науки. Мы должны сделать обмен между государственными реестрами, и эта работа занимает значительное время. Запуск отсрочек - это один из наших приоритетов. Мы понимаем, что эта функция улучшит жизнь наших граждан".

Минобороныдиджитализация
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