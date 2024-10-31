У Харкові затримали директора компанії з РФ, що допомагала Роскосмосу запускати супутники-шпигуни

Служба безпеки України та кіберполіція затримали у Харкові поплічника держави-агресора, який працював на військово-космічні сили РФ.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий є гендиректором російської компанії у місті Волгоград, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

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Росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки, зазначають у спецслужбі.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".

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Перебуваючи в Харкові, зловмисник протягом 2023-2024 років забезпечував віддалене налаштування, калібрування та коригування спеціалізованого радіолокаційного обладнання в інтересах військово-космічних сил РФ у співпраці з іншими підприємствами ворога.

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.

Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим у Росії віддавав через чати у месенджерах.

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у Росії і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців ТОР та БПОП провели 14 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта і його можливих спільників на території Харкова, Львова та Дніпропетровської області. Вилучено документи, печатки, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, а також вилучені грошові кошти в іноземній валюті, зокрема рублях РФ, на загальну суму близько 11 млн грн.

При обшуках у затриманого вилучили і російський паспорт.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.