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В Харькове задержан директор компании из РФ, помогавшей Роскосмосу запускать спутники-шпионы

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 октября 2024, 18:11
В Харькове задержан директор компании из РФ, помогавшей Роскосмосу запускать спутники-шпионы
фото полиции

Служба безопасности Украины и киберполиция задержали в Харькове пособника государства-агрессора, который работал на военно-космические силы РФ.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, который является гендиректором российской компании в городе Волгоград, которая настраивает спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

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Россияне используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки, отмечают в спецслужбе.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".

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Находясь в Харькове, злоумышленник в течение 2023-2024 годов обеспечивал удаленную настройку, калибровку и корректировку специализированного радиолокационного оборудования в интересах военно-космических сил РФ в сотрудничестве с другими предприятиями врага.

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в России и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессора.

 

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев ТОР и БПОП провели 14 санкционированных обысков по месту жительства фигуранта и его возможных сообщников на территории Харькова, Львова и Днепропетровской области. Изъяты документы, печати, компьютерная техника и электронные носители информации, а также изъяты денежные средства в иностранной валюте, в частности рублях РФ, на общую сумму около 11 млн грн.

 

При обысках у задержанного изъяли и российский паспорт.

 

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

ХарьковСБУполиция
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