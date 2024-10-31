Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент акцентував, що північнокорейські військові вже у Курській області. Він наголосив, що "вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть", і, на його думку, це питання "днів, а не місяців".

Реклама:

Зеленський впевнений: залучаючи до бойових дій північнокорейських військових, Путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

"Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент", – наголосив він.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.

РЕКЛАМА:

"Це нічого, це нуль", – підсумував Зеленський.

Передісторія: