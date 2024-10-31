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Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 18:10
Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль
Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент акцентував, що північнокорейські військові вже у Курській області. Він наголосив, що "вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть", і, на його думку, це питання "днів, а не місяців".

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Зеленський впевнений: залучаючи до бойових дій північнокорейських військових, Путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

"Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент", – наголосив він.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою. 

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"Це нічого, це нуль", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.
  • За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що навіть залучення північнокорейських військ не допоможе Путіну у розв’язаній ним війні проти України.

КНДРРосіяЗеленськийЗбройні сили
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