Зеленский о реакции мира на военных КНДР: Это ноль

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин испытывает реакцию мира на северокорейских военных в Курской области, и сейчас, по мнению украинского лидера, она нулевая.

Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает "Европейская правда"

Президент акцентировал, что северокорейские военные уже в Курской области. Он отметил, что "они еще не участвовали в боевых действиях, но будут", и, по его мнению, это вопрос "в днях, а не месяцах".

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Зеленский уверен: привлекая к боевым действиям северокорейских военных, Путин испытывает реакцию мира, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет.

"Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент", – подчеркнул он.

Президент также назвал сегодняшнюю реакцию на привлечение военных КНДР нулевой.

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"Это ничего, это ноль", – подытожил Зеленский.

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