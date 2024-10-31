Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки, незалежно від результату виборів у США й подальшої підтримки України.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS

Деталі: Президент наголосив, що незалежно від того, хто переможе на виборах у Сполучених Штатах, або якщо політична підтримка США зміниться Україна не піде на компроміс щодо своїх територій.

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Пряма мова: "Новий президент Сполучених Штатів може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть Росії можливість більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда".

Деталі: Коментуючи можливість зміни політики США у випадку перемоги кандидата Дональда Трампа, Зеленський висловив занепокоєння щодо потенційного тиску на Україну.

Пряма мова: "У випадку Трампа (кандидат у президенти США Дональд Трамп – ред.) те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо".

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Президент каже, що Україна не визнає свої окуповані території російськими, "хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ – це неможливо".

"Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував", – зауважив Зеленський.

Деталі: Коментуючи військову операцію України в Курській області РФ, Зеленський зазначив, що "нам не потрібна їхня територія".

Пряма мова: "Ми нічого не окупували – ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас... Ми не збираємося там жити, ми не збираємося захоплювати їхні території – нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим".