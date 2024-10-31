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Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Иван ДьяконовЧетверг, 31 октября 2024, 19:35
Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки Украины.

Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS

Детали: Президент подчеркнул, что независимо от того, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, или если политическая поддержка США изменится Украина не пойдет на компромисс относительно своих территорий.

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Прямая речь: "Новый президент Соединенных Штатов может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить. Ослабление поддержки Украины даст России возможность больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда".

Детали: Комментируя возможность изменения политики США в случае победы кандидата Дональда Трампа, Зеленский выразил обеспокоенность относительно потенциального давления на Украину.

Прямая речь: "В случае Трампа (кандидат в президенты США Дональд Трамп – ред.) то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно".

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Президент говорит, что Украина не признает свои оккупированные территории российскими, "кто бы чего ни хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Путин был лидером РФ – это невозможно".

"Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал", – отметил Зеленский.

Детали: Комментируя военную операцию Украины в Курской области РФ, Зеленский отметил, что "нам не нужна их территория".

Прямая речь: "Мы ничего не оккупировали – мы сделали буферную зону, ту, которую они хотели в этом направлении сделать против нас... Мы не собираемся там жить, мы не собираемся захватывать их территории – нас это не интересует. Нас интересует возвращение наших территорий. И если при окончании войны, при дипломатических шагах или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим".

ЗеленскийвойнаСША
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