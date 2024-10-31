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МЗС України про вибори в Грузії: Не дивно, що результати високо оцінили в Росії

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 19:55
МЗС України про вибори в Грузії: Не дивно, що результати високо оцінили в Росії
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України заявило, що підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення. 

Джерело: коментар МЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зауважили, що Україна уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів, які відбулися в Грузії 26 жовтня.

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"Ми підтримуємо висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення", – йдеться у заяві.

МЗС зазначило, що підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа – це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори.

"Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада", – акцентувало відомство.

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У МЗС наголосили, що факти, встановлені міжнародними спостерігачами, мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи. 

Україна закликала грузинський уряд "не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності".

"Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", – додали в МЗС.

Передісторія:

  • В спостережній місії БДІПЛ/ОБСЄ заявили, що влада Грузії напередодні парламентських виборів вжила заходів, які дали їй перевагу – серед іншого йдеться про програму амністії та обмеження присутності місцевих спостерігачів на перевірці електронного голосування.
  • Прокуратура Грузії, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.
  • 30 жовтня прокуратура Грузії викликала президентку Зурабішвілі на допит у зв'язку з повідомленнями про фальсифікацію виборів. Сама ж вона відмовилась приходити на допит.

Читайте також у статті "ЄвроПравди", як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

вибориГрузіяМЗС
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