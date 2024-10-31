МИД Украины о выборах в Грузии: Неудивительно, что результаты высоко оценили в России

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения.

Источник: комментарий МИД, передает "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что Украина внимательно наблюдала за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября.

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"Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения", – говорится в заявлении.

МИД отметил, что подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к СМИ – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы.

"Неудивительно, что их результаты высоко оценили и приветствовали в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть", – акцентировало ведомство.

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В МИД подчеркнули, что факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса.

Украина призвала грузинское правительство "не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости".

"Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – добавили в МИД.

Предыстория:

В наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ заявили, что власти Грузии накануне парламентских выборов приняли меры, которые дали ей преимущество – среди прочего речь идет о программе амнистии и ограничения присутствия местных наблюдателей на проверке электронного голосования.

Прокуратура Грузии, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба начали расследование фактов возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов, в 47 уголовных делах.

30 октября прокуратура Грузии вызвала президента Зурабишвили на допрос в связи с сообщениями о фальсификации выборов. Сама же она отказалась приходить на допрос.

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